Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Miliki Mata Panda? Atasi dengan 5 Bahan Alami Ini

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |02:00 WIB
Miliki Mata Panda? Atasi dengan 5 Bahan Alami Ini
Cara menghilangkan mata panda. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MATA panda atau kantung mata tentu akan mengganggu penampilan seseorang bahkan bisa menurunkan kepercayaan diri. Munculnya mata panda dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurang tidur, stress, hingga faktor genetik atau keturunan.

Mata panda yang belum terlalu parah, bisa segera dipulihkan dengan beberapa bahan-bahan alami berikut yang tak memerlukan banyak ongkos dalam perawatannya.

Karena kulit di sekitar mata cukup sensitif, jadi bahan-bahan ini bisa jadi pilihan terbaik untuk membantu mengatasi permasalahan mata panda, sebagaimana dilansir dari laman Pharm Easy, Senin (23/8/2023).

1. Kentang atau Timun Parut

Kentang dan Timun Parut bisa jadi salah satu bahan yang efektif. Kedua bahan ini membantu mengurangi bengkak di sekitar area mata. Vitamin, antioksidan, dan sifat anti-inflamasi dari sayuran pendingin ini membantu mengurangi peradangan di sekitar mata sekaligus membantu mencegah penggelapan.

Mata Panda

2. Susu Dingin

Susu dingin merupakan pembersih alami untuk mata dan juga membantu menenangkan kulit sensitif di sekitar mata. Susu dingin mengandung asam laktat yang tidak hanya membantu mengurangi bengkak tetapi juga mencerahkan kulit.

Selain itu, potasium dalam susu memungkinkan kulit tetap terhidrasi dengan baik, membuat kulit Anda lebih lembut dan kenyal.

3. Tomat

Tomat mengandung antioksidan yang membantu mengurangi perubahan warna di sekitar area mata. Sehingga aman untuk mengurangi lingkaran hitam pada mata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/487/3070984/kesehatan_mata-8NvO_large.jpg
Pria Ini Alami Dislokasi Lensa dan Katarak, Gunakan Pistol Pijat Pada Area Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/487/3017467/3-tips-memperlambat-katarak-untuk-orang-dewasa-rRjLEx3772.jpg
3 Tips Memperlambat Katarak untuk Orang Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/487/2981853/apakah-alkohol-bisa-menyebabkan-kebutaan-seperti-yang-dialami-kurnia-meiga-43ZINMoplZ.jpg
Apakah Alkohol Bisa Menyebabkan Kebutaan, Seperti yang Dialami Kurnia Meiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/487/2971892/duh-kornea-mata-intan-nuraini-mengelupas-2DPlmM609H.jpg
Duh! Kornea Mata Intan Nuraini Mengelupas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/487/2963974/tren-oleskan-petroleum-jelly-di-sudut-mata-cegah-mata-berair-pLrcqmGlrC.jpg
Tren Oleskan Petroleum Jelly di Sudut Mata, Cegah Mata Berair?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/483/2963682/mata-merah-dan-berair-akibat-las-begini-tips-mengobatinya-M2t9MvP444.jpg
Mata Merah dan Berair Akibat Las? Begini Tips Mengobatinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement