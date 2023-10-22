Miliki Mata Panda? Atasi dengan 5 Bahan Alami Ini

MATA panda atau kantung mata tentu akan mengganggu penampilan seseorang bahkan bisa menurunkan kepercayaan diri. Munculnya mata panda dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurang tidur, stress, hingga faktor genetik atau keturunan.

Mata panda yang belum terlalu parah, bisa segera dipulihkan dengan beberapa bahan-bahan alami berikut yang tak memerlukan banyak ongkos dalam perawatannya.

Karena kulit di sekitar mata cukup sensitif, jadi bahan-bahan ini bisa jadi pilihan terbaik untuk membantu mengatasi permasalahan mata panda, sebagaimana dilansir dari laman Pharm Easy, Senin (23/8/2023).

1. Kentang atau Timun Parut

Kentang dan Timun Parut bisa jadi salah satu bahan yang efektif. Kedua bahan ini membantu mengurangi bengkak di sekitar area mata. Vitamin, antioksidan, dan sifat anti-inflamasi dari sayuran pendingin ini membantu mengurangi peradangan di sekitar mata sekaligus membantu mencegah penggelapan.

2. Susu Dingin

Susu dingin merupakan pembersih alami untuk mata dan juga membantu menenangkan kulit sensitif di sekitar mata. Susu dingin mengandung asam laktat yang tidak hanya membantu mengurangi bengkak tetapi juga mencerahkan kulit.

Selain itu, potasium dalam susu memungkinkan kulit tetap terhidrasi dengan baik, membuat kulit Anda lebih lembut dan kenyal.

3. Tomat

Tomat mengandung antioksidan yang membantu mengurangi perubahan warna di sekitar area mata. Sehingga aman untuk mengurangi lingkaran hitam pada mata.