5 Makanan untuk Jaga Kesehatan Jantung, Konsumsi Alpukat hingga Bawang Putih

JANTUNG adalah organ yang paling penting dalam tubuh manusia. Jantung bertugas untuk mengfalirkan darah ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu menjaga jantung tetap sehat menjadi salah satu langkah utama agar tubuh tetap sehat dan bugar.

Pola makan memainkan peran utama dalam kesehatan jantung, yang dapat memengaruhi risiko penyakit jantung. Berikut ini adalah lima makanan yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dikutip dari Healthline, Senin (23/10/2023).

1. Buah Berri

Stroberi, blueberry, blackberry, dan raspberry kaya akan nutrisi yang berperan penting dalam kesehatan jantung. Buah beri juga kaya akan antioksidan seperti antosianin, yang melindungi dari stres oksidatif dan peradangan yang dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit jantung.

Asupan antosianin yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit arteri koroner, termasuk serangan jantung dan hipertensi. Mengonsumsi blueberry setiap hari juga dapat meningkatkan fungsi sel-sel yang melapisi pembuluh darah (fungsi vaskular), yang membantu mengontrol tekanan darah dan pembekuan darah.

2. Alpukat

Alpukat adalah sumber lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan jantung, yang telah dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol dan penurunan risiko penyakit jantung. Makan setidaknya dua buah alpukat setiap minggu, dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 16 persen dan penurunan risiko penyakit jantung koroner sebesar 21 persen.

BACA JUGA: MNC Life Gandeng RSKB Columbia Asia Pulomas Beri Edukasi Jaga Kesehatan Jantung

3. Tomat

Tomat kaya akan likopen, pigmen tumbuhan alami dengan sifat antioksidan kuat. Antioksidan membantu menetralkan radikal bebas berbahaya, mencegah kerusakan oksidatif dan peradangan, yang dapat menyebabkan penyakit jantung.

Kadar likopen dalam darah yang rendah dikaitkan dengan peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Meningkatkan asupan produk tomat dan suplementasi likopen berdampak positif terhadap lipid darah, tekanan darah, dan fungsi endotel.