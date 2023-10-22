Mengenal Muang Sangkal, Tarian Tradisional Madura Tempat Lahir Cawapres Mahfud MD

MUANG SANGKAL merupakan salah satu kesenian ikonik asal Sumenep, Madura, tempat kelahiran Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD. Secara harfiah, muang berarti penangkal bencana. Sehingga, tarian ini dibawakan untuk menangkal malapetaka.

Sejarah Muang Sangkal

Tarian Muang Sangkal lahir dari keprihatinan seniman Sumenep bernama Taufiqurrachman akan kekayaan Pulau Madura. Kemunculan tari ini tak lepas dari Keraton Sumenep yang memelihara tradisi dan budaya, baik yang berkaitan dengan ritual adat maupun kesenian.

Fungsi Tari Muang Sangkal

Tari Muang Sangkal memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai cerminan dan legitimasi tatanan sosial. Mengutip laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), tari ini hanya boleh dibawakan perempuan dalam jumlah ganjil.

Sebelum menjadi hiburan masyarakat seperti saat ini, tari Muara Sangkal awalnya hanya dibawakan di lingkungan keraton. Hal ini karena tarian ini bersifat sakral dan mengandung doa untuk menolak bala dan bencana.

Ciri khas Tari Muang Sangkal

Tari Muang Sangkal memiliki gerakan halus, luwes, dan anggun. Hal ini menunjukkan sikap adhep asor yang melatih karakter sang penari. Tarian ini mengadopsi tari gaya Yogyakarta berpadu gerak kreatif yang sesuai dengan ciri khas Keraton Sumenep.

Ada ciri khas yang melekat pada tari Muang Sangkal yaitu penari berjumlah ganjil, harus dalam keadaan suci atau perawan, dan tidak sedang menstruasi.

Dalam penampilannya, para penari Muang Sangkal mengenakan kostum dodot legha dan memegang cemong. Mangkuk tembaga itu berisi nasi kuning dan aneka bunga, seperti melati, daun pandan, dan mawar.