Resep Donggeurang Ttaeng, Kuliner Korea yang Mirip Perkedel

KULINER Korea memang populer berkat serial drama maupun tayangan lainnya. Tidak heran jika banyak orang mulai mencoba membuat berbagai macam masakan Korea.

Salah satunya adalah Donggeurang ttaeng, yang sering dijadikan bekal oleh masyarakat Korea. Donggeurang-ttaeng sendiri adalah campuran daging dengan sayur yang digoreng.

Sekilas, Donggeurang ttaeng ini pun mirip dengan perkedel khas Indonesia. Berikut resep Donggeurang-ttaeng, seperti dilansir dari Gulf News. Menurut resep ini, Anda bisa membuat 8 buah roti daging goreng dengan total waktu persiapan dan memasak 40 menit.

Bahan-bahan:

300 gram daging sapi cincang

1/2 wortel sedang