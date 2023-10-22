Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Kombinasi Makanan yang Klop dari Rasa hingga Gizi

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |11:14 WIB
Kombinasi Makanan Sehat. (Foto: Freepik)
BEBERAPA makanan harus dimakan secara kombinasi untuk mendapatkan rasa yang enak. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa mengombinasikan sebuah makanan juga akan mendapatkan nutrisi lebih baik loh.

“Ada nutrisi tertentu yang membantu penyerapan nutrisi lain, dan terkadang ada dua nutrisi yang bekerja secara sinergis untuk saling membantu dalam proses yang dilalui tubuh kita setiap hari,” kata Jordan Hill, ahli diet dan ahli gizi seperti dilansir dari Insider.

Hill pun merekomendasikan beberapa penggabungan makanan atau camilan untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik.

Salmon dan asparagus

Salmon yang kaya lemak sehat membantu menyerap vitamin A, D, E dan K, yang mendukung tubuh dalam banyak hal, mulai dari meningkatkan kesehatan tulang dan mata hingga mengurangi peradangan dan mengatur suasana hati. Jika Anda tidak memiliki cukup lemak sehat dalam makanan Anda, Anda tidak dapat memecah vitamin-vitamin tersebut, yang dapat menyebabkan kekurangan vitamin.

Jadi sebaiknya kombinasikan lemak sehat seperti minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian, dan alpukat dengan makanan kaya vitamin. Sayuran hijau seperti kangkung mengandung vitamin K dan A, serta telur mengandung vitamin A, D, dan K. Ikan salmon juga mengandung vitamin D dan E.

Untuk makan malam, Anda bisa memadukan minyak zaitun dengan salad yang mengandung bayam dan kangkung, atau kacang-kacangan dan aprikot, atau salmon dan asparagus. Makanan berlemak ini membantu menyerap vitamin.

Tomat dan alpukat

Alpukat mengandung lemak sehat yan membantu menyerap karotenoid, yaitu molekul yang larut dalam lemak dengan sifat antioksidan. Hill juga mengatakan bahwa lemak sehat baik untuk kesehatan mata dan membantu melindungi kita dari penyakit jantung dan kanker tertentu.

Bentuk umumnya adalah likopen, beta-karoten, dan lutein, yang ditemukan dalam makanan seperti wortel, ubi jalar, tomat, dan bayam. “Setiap jeruk pasti mengandung karotenoid,” ujarnya. Karotenoid juga menghasilkan warna merah dan kuning yang kita lihat pada makanan.

Menggabungkan sayuran tersebut dengan minyak zaitun, salmon, alpukat atau kacang-kacangan dan biji-bijian meningkatkan kelarutan karotenoid sehingga lebih mudah diserap.

Telur dan yogurt Yunani

Kita mendapatkan sebagian besar vitamin D dari sinar matahari, dan banyak makanan tidak mengandung vitamin D. Namun, penting untuk mendapatkan cukup vitamin D karena kita membutuhkannya untuk menyerap kalsium. Jika kebutuhan kalsium kita tidak tercukupi, maka dapat membahayakan jumlah kalsium dalam tubuh kita.

Kombinasi yang mengandung vitamin D dan kalsium antara lain salmon dan sayuran hijau, telur dan yogurt Yunani, serta jus jeruk yang diperkaya vitamin D dengan sereal sarapan dan susu.

