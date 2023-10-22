5 Tempat Wisata di Sampang Madura, Kampung Halaman Mahfud MD

SAMPANG merupakan sebuah kabupaten di Madura, Jawa Timur, kampung halaman Mahfud MD yang menjadi calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Sampang dikenal dengan ragam destinasi wisata yang memukau dan kaya budaya.

Kali ini, Okezone akan mengulas lebih dalam terkait tempat wisata di Sampang Madura, yang merupakan kampung halaman Mahfud MD.

1. Pantai Camplong

Pantai Camplong yang terletak di Jalan Raya Camplong, Sorogan merupakan titik terbaik menikmati matahari terbenam. Di pantai ini, Anda bisa melakukan berbagai kegiatan, seperti mencari kerang.

2. Makam Ratu Ibu