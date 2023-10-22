Tips Fashion bagi Perempuan Bertubuh Mini, Warna Jadi Kunci Utama

BAGI para perempuan yang memiliki tubuh mungil, memadukan tampilan memang menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya banyak dari mereka yang terbentur dengan ukuran baju ketika memilih sebuah gaya.

Meski begitu, Pinky Roy, Team Leader, Design, The Indian Garage Company menyarankan untuk bereksperimen dengan berbagai siluet dan gaya dan jangan takut melanggar aturan jika suatu pakaian terasa istimewa.

“Pilihlah warna-warna solid karena satu warna dari ujung rambut hingga ujung kaki dapat memancarkan kekuatan dan rasa percaya diri. Warna-warna tertentu mewakili kekuatan dan kepercayaan diri, seperti warna yang kaya seperti merah, navy, dan hitam dapat memberikan kesan yang kuat,” ujarnya seperti dilansir dari Times of India.

Layering juga bisa menambah kedalaman dan daya tarik pada pakaian Anda. Menambahkan potongan berstruktur seperti blazer, jaket khusus, dan rok pensil dapat menciptakan tampilan yang kuat dan berwibawa. Memadukannya dengan aksesoris unik bisa langsung meningkatkan rasa percaya diri Anda.

Saat memilih gaun, Raghav Mittal, direktur kreatif The House of Surya, mengatakan wanita bertubuh mungil sebaiknya memilih siluet yang memanjangkan tubuh dan menciptakan ilusi tinggi.

Gaun A-line, kurta Anarkali, dan gaun yang berada di bagian terkecil pinggang dan melebar untuk menciptakan tampilan yang lebih panjang dan ramping. Selain itu, gaun lilit dan bahkan set patiala juga terlihat bagus karena menonjolkan pinggang dan menciptakan bentuk jam pasir.