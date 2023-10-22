Prediksi Tren Fashion di 2024: Hijau, Fuschia dan Silver Bakal Jadi Warna Favorit

TAHUN 2023 memang semakin memasuki penghujung tahun, dan dalam kurang dari 3 bulan lagi kita akan memasuki 2024. Tentu saja, memasuki tahun yang baru ada yang diburu oleh para fashionista yakni tren fashion di Tahun Politik.

Desainer tanah air Khanaan Shamlan dan Ivan Gunawan pun berbagi prediksi mereka tentang tren fesyen 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. Khanaan mengatakan tahun 2024 akan membawa beberapa tren fesyen menarik, salah satunya pakaian longgar.

“Untuk siluet, kami lebih condong ke arah potongan yang lebih longgar,” jelas dia kala ditemui di Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Menurut pemilik brand KHANAAN ini, selain potongannya yang tidak menarik, jas yang dibagi menjadi dua bagian (two-piece set) pun semakin populer di kalangan pencinta fashion. Model two-piece set membuat penggunaan lebih leluasa dan membebaskan Anda berekspresi dengan memadupadankan outfit dengan outfit lainnya.

“Trennya lebih pada fashion yang tahan lama dan bisa dipakai kapan saja, di mana saja, untuk berbagai kesempatan dan acara, serta bisa dipadupadankan dengan apa saja,” jelas Khanaan.

Selain itu, Khanaan meyakini pada tahun 2024, para pecinta fashion akan semakin kritis dan peduli terhadap lingkungan. Sustainable fashion menjadi tren yang terus berkembang.

“Konsumen juga sangat kritis saat ini, selain bahannya tahan lama, tren pun semakin condong ke arah fesyen berkelanjutan. “Dari penggunaan bahan seperti serat alami hingga menghasilkan limbah,” kata Khanaan.

“Jadi orang yang membeli pakaian di masa depan tidak sekedar membeli produknya, tapi juga membeli nilainya,” tambahnya.