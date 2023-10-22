Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Penutupan JMFW 2024, Wastra hingga Kain Sarung Khas Aceh Ditampilkan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |10:14 WIB
Penutupan JMFW 2024, Wastra hingga Kain Sarung Khas Aceh Ditampilkan
JMFW 2024. (Foto: MNC)
A
A
A

PENUTUPAN Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, dimeriahkan oleh sejumlah jenama modest Tanah Air.

Beberapa karya yang dipamerkan yakni Kayo karya desainer Fey Kayo, Ija Kroeng dari desainer Khairul Fajri Yahya, Deden Siswanto, Jan Ayu karya desainer Linda Soedibyo, Fatih Indonesia dari Fahmi Hendrawan, Hannie Hananto, Lisafitria, Brilianto, dan Kursienkarzai.

Di malam penutupan JMFW 2024, Fey Kayo tampak menampilkan serangkaian koleksi bernuansa edgy. Brand satu ini memiliki ciri khas penggunaan kain Indonesia seperti batik dan tenun atau teknik yang dapat menjadi ciri khas Indonesia dengan menggunakan teknik lasercut.

JMFW

Pemilihan bahan koleksi Fey Kayo mayoritas menggunakan bahan serat alam dengan warna earth tone. Karakteristik lapisan dalam juga dikedepankan untuk sebagian besar model fesyen. Setiap koleksi dalam brand ini menonjolkan budaya Indonesia.

Lalu, desainer Khairul Fajri Yahya menampilkan sederet karya melalui brand Ija Kroeng berupa kain sarung khas Indonesia yang dikenakan para model pria. Ija Kroeng sendiri berbeda dengan produk kain sarung lain pada khususnya karena menggunakan bahan yang berkualitas dan punya ciri khas Aceh yang kental.

Sementara itu, desainer Deden Siswanto tampil dengan beberapa karya yang lebih futuristik melalui mix and match bahan denim dengan berbagai jenis cutting dan desain nan unik.

JMFW

Selanjutnya, brand modest Jan Ayu tampak menampilkan sederet koleksi yang mayoritas memiliki warna dasar hitam. Seluruh koleksi padu-padan tunik dengan celana, gamis, hingga outer tersebut tampak berpadu dengan warna merah hingga kuning.

Brand Fatih memamerkan sederet koleksi batik bernuansa merah yang kembali mengangkat ciri khas koleksi keseluruhan brand ini, yakni perpaduan antara batik garutan yang menjadi alternatif baru di lini desain baju koko Indonesia.

Lalu, brand Hannie Hananto tampak memamerkan beberapa koleksi ready to wear dengan motif printing batik dengan nuansa warna-warna hangat. Kemudian, brand Lisafitria kali ini mengadopsi siluet kebaya yang tampak dibuat lebih modis lewat padu padan kain batik.

