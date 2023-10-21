Potret Azizah Salsha Nonton MotoGP di Mandalika, Tenteng Tas Rp142 Jutaan

PENAMPILAN Azizah Salsha memang terkesan simpel, tapi tetap tidak murah loh. Istri Pratama Arhan itu kerap menenteng barang-barang branded yang bisa membuat kita syok melihat harganya.

Misalnya ketika dia datang ke MotoGP 2023 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perempuan cantik yang kerap disapa Zize itu menenteng totebag keluaran brand fashion premium, Chanel.

Lewat sebuah postingan, akun Instagram, @azizahsalsha.wearings memperlihatkan gayanya yang manis di Lombok. Zize memilih outfit kasual simple, yakni t-shirt putih dan celana hitam.

Tapi, tentengan Zize yakni totebag Chanel seri 22 Handbag Denim ini memiliki harga fantastis. Tas tersebut pun terlihat dijual dengan harga Rp142 juta. Tapi tidak bisa dibantah jika tas tersebut terlihat begitu pas dengan outfit Azizah.