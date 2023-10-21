Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Azizah Salsha Nonton MotoGP di Mandalika, Tenteng Tas Rp142 Jutaan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |02:22 WIB
Potret Azizah Salsha Nonton MotoGP di Mandalika, Tenteng Tas Rp142 Jutaan
Azizah Salsha. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Azizah Salsha memang terkesan simpel, tapi tetap tidak murah loh. Istri Pratama Arhan itu kerap menenteng barang-barang branded yang bisa membuat kita syok melihat harganya.

Misalnya ketika dia datang ke MotoGP 2023 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perempuan cantik yang kerap disapa Zize itu menenteng totebag keluaran brand fashion premium, Chanel.

Lewat sebuah postingan, akun Instagram, @azizahsalsha.wearings memperlihatkan gayanya yang manis di Lombok. Zize memilih outfit kasual simple, yakni t-shirt putih dan celana hitam.

Azizah

Tapi, tentengan Zize yakni totebag Chanel seri 22 Handbag Denim ini memiliki harga fantastis. Tas tersebut pun terlihat dijual dengan harga Rp142 juta. Tapi tidak bisa dibantah jika tas tersebut terlihat begitu pas dengan outfit Azizah.

