Showrunner The Simpsons Ungkap Cara Mereka Ramal Masa Depan

SERIAL The Simpsons memang disebut bisa meramalkan masa depan. Pasalnya, banyak adegan dalam film tersebut yang kemudian menajdi kenyataan bahkan sangat mirip.

Beberapa di antaranya adalah ketika meramalkan Donald Trump menjadi presiden, kemenangan Bengals di Super Bowl 2023, invasi Rusia ke Ukraina, Serangan teroris 9/11, dan masih banyak lagi.

Tebaru dalam episode ke-16 musim 6 berjudul "Barts Calls Australia", muncul adegan di mana Bart Simpsons mencari peta Australia di bola dunia. Saat menemukannya, netizen kehilangan fokus saat melihat peta pulau Kalimantan, Karena di peta tersebut bertuliskan Singapura. Episode ini pun dikaitkan dengan prediksi ajakan Presiden Joko Widodo agar warga Singapura tinggal di IKN.

BACA JUGA: Produk Kosmetik Israel di Indonesia yang Diboikot Dunia

Melansir The New York Post, showrunner The Simpsons, Matt Selman, mengungkapkan kepada penggemar mengenai cara series The Simpson meramal masa depan. Matt Selman bergabung dengan tim penulis serial ini pada tahun 1997.