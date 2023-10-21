Potret Shaloom Razade Dulu vs Sekarang, Sudah Imut Sejak Kecil

PUTRI pertama Wulan Guritno, Shaloom Razade, memang mengikuti jejak sang ibu dan terjun ke dunia entertainment. Kini dia pun suah dengan membintangi sejumlah film.

Perempuan cantik itu memang sudah mencuri perhatian sejak masih balita. Seperti dilansir dari Instagram miliknya @sharazaaa, berikut transformasi Shaloom Syach yang kian memukau di depan kamera.

Masa kecil Shaloom dengan sang ibu memang sangat berharga. Dia pun sudah terbiasa tampil di depan kamera dari kecil. Bahkan, dia tampil kompak dengan sang ibu. Pada foto ini misalnya, keduanya memukau dengan gown putih polos.

Semakin dewasa, Shaloom pun memiliki gayanya sendiri, yang tentu saja menarik perhatian banyak orang. Seperti di foto ini, dia tampil cantik dengan atasan blue dan bawahan rok hitam panjang.