Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Shaloom Razade Dulu vs Sekarang, Sudah Imut Sejak Kecil

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |01:33 WIB
Potret Shaloom Razade Dulu vs Sekarang, Sudah Imut Sejak Kecil
Shaloom Razade. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRI pertama Wulan Guritno, Shaloom Razade, memang mengikuti jejak sang ibu dan terjun ke dunia entertainment. Kini dia pun suah dengan membintangi sejumlah film.

Perempuan cantik itu memang sudah mencuri perhatian sejak masih balita. Seperti dilansir dari Instagram miliknya @sharazaaa, berikut transformasi Shaloom Syach yang kian memukau di depan kamera.

Shaloom

Masa kecil Shaloom dengan sang ibu memang sangat berharga. Dia pun sudah terbiasa tampil di depan kamera dari kecil. Bahkan, dia tampil kompak dengan sang ibu. Pada foto ini misalnya, keduanya memukau dengan gown putih polos.

Semakin dewasa, Shaloom pun memiliki gayanya sendiri, yang tentu saja menarik perhatian banyak orang. Seperti di foto ini, dia tampil cantik dengan atasan blue dan bawahan rok hitam panjang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/194/2907342/selalu-tampil-kompak-shaloom-razade-dan-wulan-guritno-akui-suka-saling-pinjam-item-fashion-AGBnWD21yB.jpg
Selalu Tampil Kompak, Shaloom Razade dan Wulan Guritno Akui Suka Saling Pinjam Item Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/194/2906492/ootd-ala-shaloom-razade-sepatu-dan-aksesori-jadi-andalan-5Q4CFmPDrq.jpg
OOTD ala Shaloom Razade, Sepatu dan Aksesori Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/27/194/2637512/shalom-razade-mirror-selfie-di-kamar-mandi-gaya-seksinya-bikin-netizen-gemetar-THoa444iI3.jpg
Shalom Razade Mirror Selfie di Kamar Mandi, Gaya Seksinya Bikin Netizen Gemetar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/13/194/2629165/intip-pose-shalom-razade-di-pinisi-seksi-pakai-bra-bandeau-ungu-7U8YmyFcLG.jpg
Intip Pose Shalom Razade di Pinisi, Seksi Pakai Bra Bandeau Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/06/194/2624411/5-potret-shalom-rayakan-ultah-di-restoran-wulan-guritno-manis-pakai-outfit-ala-cewek-kue-eHXCfKunBu.jpg
5 Potret Shalom Razade Rayakan Ultah di Restoran Wulan Guritno, Manis Pakai Outfit ala Cewek Kue!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/08/194/2558308/shalom-razade-pose-pakai-bikini-hitam-tak-kalah-hot-dari-wulan-guritno-Ijx5uA4Khs.jpg
Shalom Razade Pose Pakai Bikini Hitam, Tak Kalah Hot dari Wulan Guritno!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement