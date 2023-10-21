Transformasi El Rumi, Anak Ahmad Dhani yang Semakin Menawan

EL Rumi kini tengah menjadi sorotan lantaran mendapat tantangan adu tinju di atas ring oleh Jefri Nichol. Tak merasa takut, anak kedua dari pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu justru menerinya dengan semangat.

Aksinya itu tentu saja dinantikan jutaan pasangan mata. Mereka dibuat pensaran siapakan dari keduanya yang meraih kemenangan.

Terlepas dari itu, sosok El yang sudah mulai dikenal sejak kecil tentu membuat orang penasaran dengan transformasi dirinya. Mau tahu seperti apa? Berikut sosoknya seperti dikutip dari Instagram miliknya @elelrumi, Minggu (22/10/2023).

1. Masa Kecil





Pada foto ini El memakai mukena, tentu saja hal ini ide dari kejailan sang bunda. Terlihat sangat lucu dan menggemaskan tidak sedikit warganet yang mengatakan El memiliki wajah yang mirip dengan sang bunda.

2. Masa Kanak-kanak





El dengan gagahnya foto di Stamford Chelsea. Sejak kecil memang El sangat suka klub sepak Chelsea. Foto ini menunjukan ternyata El sudah pernah mengunjungi Stamford Bridge yaitu sebuah stadion sepak bola di London yang merupakan stadion kandang Chelsea Football Club.