Podcast Aksi Nyata: Tips bagi Milenial dan Gen Z yang Susah Mencari Kerja

ZAMAN sekarang banyak yang mengatakan lebih baik bertahan daripada sulit mencari pekerjaan. Ungkapan itu memang tidak sepenuhnya salah.

Apalagi bagi milenial dan gen z yang sering kali dihadapkan dengan permasalahan lapangan kerja, terutama bagi mereka yang baru saja menyelesaikan pendidikannya. Lapangan kerja pun menjadi kebutuhan mendasar dari Milenial dan Gen Z di mana seringkali garda terdepan untuk menghidupi keluarganya.

"Kebutuhan milenial dan gen z itu sangat banyak, salah satunya yang sangat mendasar itu lapangan kerja," ujar Andy Afandy, Bacaleg Perindo dalam Podcast Aksi Nyata di kanal YouTube Partai Perindo, Sabtu (21/10/2023).

Andy menjelaskan kondisi di mana Milenial dan Gen Z yang baru saja menyelesaikan pendidikannya seringkali kebingungan apa yang harus dilakukannya, mulai dari mencari tempat kerja hingga posisi yang cocok untuknya. Andy dan Pemuda Perindo pun berusaha untuk mendampingi Milenial dan Gen Z untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka.

"Banyak dari mereka yang sudah selesai pendidikannya tapi belum dapat arahnya, bekerja di mana, sebagai apa dan itu yang akan diperjuangkan mulai dari sekarang," ujarnya lagi.