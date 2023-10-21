Podcast Aksi Nyata: Tekan Angka Kemiskinan dengan Gali Sumber Daya Laut

ANDY Afandy salah satu Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 Partai Perindo, bersama Pemuda Perindo terus mengawal agar potensi kawasan Jakarta Utara terus berkembang. Hal itu dilakukan untuk menekan angka kemiskinan, sehingga tidak ada lagi ketimpangan yang dirasakan masyarakat.

Salah satu potensi yang bisa digali adalah sumber daya laut yang begitu melimpah seperti di Muara Angke hingga menjadi pemasok untuk daerah lain.

"Potensi lautnya terkenal, nelayan di sana banyak, sumber daya lautnya kan terkenal. Rata-rata hasil laut itu dari sana semua kemudian disebar," ujar Andy Afandy dalam Podcast Aksi Nyata di kanal Youtube Partai Perindo, Sabtu (21/10/2023).

Melihat potensi itu, Andy berharap pemerintah bisa membuka akses seluas-luasnya serta tak mempersulit segala bentuk administrasi ketika masyarakat membutuhkannya demi menggali potensi dirinya serta potensi sumber daya di lingkungannya.

"Bagaimana cara pemerintah membuka pintu melebar-lebarnya jadi masyarakat datangnya enak tanpa administrasi yang ribet gitu kan mendaftar dan dia mau belaiar dan dia mau menggali potensi-potensi dirinya mereka," katanya lagi.