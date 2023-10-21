Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Larangan Buat Pacar Perempuan, Nggak Boleh Selingkuh Ya!

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |19:15 WIB
6 Larangan Buat Pacar Perempuan, Nggak Boleh Selingkuh Ya!
Ilustrasi pacaran (Foto: Eonline)
BEBERAPA larangan buat pacar perempuan bisa Anda coba jagar hubungan asmara tetap awet. Apalagi dalam menjaga hubungan berjalan harmonis, ada beberapa yang perlu diperhatikan termasuk aturan atau perintah yang melarang suatu perbuatan.

Hubungan yang harmonis justru mendorong terciptanya lingkungan yang damai secara keseluruhan, perasaan dicintai dan didukung. Inilah sebabnya mengapa menjalin hubungan baik itu penting.

Berikut larangan buat pacar perempuan dilansir dari Marriage:

1. Tidak Boleh Telat Komunikasi

Pacaran

Tanpa komunikasi, hubungan Anda bisa terpecah belah. Biarkan komunikasi Anda terbuka dan jujur. Tidak peduli seberapa sibuk atau lelahnya Anda, jangan biarkan hal itu adanya jarak antara si dia. Usahakan agar kekasihmu terus menghubungi, kalau bisa terapkan aturan harus saling memberikan informasi atau mengabari setiap hari.

2. Larangan Tidak Boleh Berbohong

Dalam hubungan yang harmonis, kedua pasangan agar tidak boleh berbohong. Usahakan bersikap jujur mengungkapkan perasaan dan keinginan masing-masing. Selain itu, kerentanan emosional yang didukungnya memastikan bahwa Anda dapat membicarakan topik yang mungkin sulit untuk dibicarakan.

Halaman:
1 2
      
