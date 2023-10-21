Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Transformasi Fujianti Utami, Mantan Kekasih Thariq Halilintar yang Dikabarkan Dekat dengan Asnawi

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |16:35 WIB
Transformasi Fujianti Utami, Mantan Kekasih Thariq Halilintar yang Dikabarkan Dekat dengan Asnawi
Transformasi Fuji dari kecil hingga dewasa. (Foto: Instagram)
A
A
A

SOSOK Fujianti Utami atau dikenal Fuji mulai dikenal publik sejak kepergian mendingan sang kakak Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Meski begitu, dia tetap membuktikan bahwa dia mampu bersaing di dunia entertainemnt.

Terbukti, Fuji mampu membuat karya lewat akting di film Bikan Cinderella dan beberapa kerativitas lainnya. Selain itu, dia pun dikenal berkat kedekatannya dengan Thariq Halilintar.

Sayang, hubungannya keduanya harus berakhir beberapa waktu lalu. Kini, Fuji dikabarkan dekat dengan pemain sepakbola, Asnawi Mangkualam.

Penasaran dengan trasnformasi Fuji yang saat ini semakin cantik dan sukses dalam merintih karier? Dilansir dari akun Instagramnya @fuji_an, Sabtu (21/10/2023), berikut potretnya.

1. Masa kecil

Fui

Sedari kecil hingga saat ini tumbuh menjadi wanita dewasa, Fuji terlihat sangat dekat dengan ibunya, Dewi Zuhriati. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Fuji sering kali membagikan momennya dengan sang ibunda di akun sosial medianya.

2. Remaja

Fuji

Memasuki usia remaja, Fuji yang masih nampak lugu dan polos terlihat sangat natural dengan wajahnya yang mengenakan makeup tipis, juga kebaya berwarna pink serta kain lilit yang dia gunakan. Kala itu, dia nampak mengambil hasil ujian di sekolah bersama ibunda.

Halaman:
1 2
      
