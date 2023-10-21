Tanggal 22 Oktober Hari Apa, Libur Nasional?

TANGGAL 22 Oktober hari apa? Tentunya bukan hari libur nasional, melainkan peringatan biasa tapi terjadi pada setiap tahunnya.

Misalnya saja ada peringatan Hari Raya Saraswati yang begitu penting bagi umat Hindu dan Hari Santri Nasional untuk umat Muslim. Berikut penjelasannya.

Hari Raya Saraswati

Peringatan ini begitu penting bagi Hindu, terutama bagi mereka para siswa yang sekolah dan penggelut dunia pendidikan. Ini dikarenakan Saraswati merupakan perayaan turunnya ilmu pengetahuan kepada umat manusia.

Pada hari ini dilakukan upacara selamatan terhadap semua pustaka, lontar dan kitab sebagai penghormatan dan bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah menurunkan ilmu pengetahuan.