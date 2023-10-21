Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 22 Oktober Hari Apa, Libur Nasional?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |15:35 WIB
Tanggal 22 Oktober Hari Apa, Libur Nasional?
Peringatan Oktober 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 22 Oktober hari apa? Tentunya bukan hari libur nasional, melainkan peringatan biasa tapi terjadi pada setiap tahunnya.

Misalnya saja ada peringatan Hari Raya Saraswati yang begitu penting bagi umat Hindu dan Hari Santri Nasional untuk umat Muslim. Berikut penjelasannya.

Hari Raya Saraswati

Peringatan ini begitu penting bagi Hindu, terutama bagi mereka para siswa yang sekolah dan penggelut dunia pendidikan. Ini dikarenakan Saraswati merupakan perayaan turunnya ilmu pengetahuan kepada umat manusia.

Pada hari ini dilakukan upacara selamatan terhadap semua pustaka, lontar dan kitab sebagai penghormatan dan bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah menurunkan ilmu pengetahuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938080/tanggal-14-desember-hari-apa-cek-di-sini-ZVNahNoTNP.jpg
Tanggal 14 Desember Hari Apa? Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/612/2937093/tanggal-13-desember-2023-memperingati-hari-apa-SKrCjlxY4J.jpg
Tanggal 13 Desember 2023 Memperingati Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936358/tanggal-12-desember-2023-hari-apa-simak-peristiwanya-LtxEBxP0UO.jpg
Tanggal 12 Desember 2023 Hari Apa? Simak Peristiwanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/612/2936013/tanggal-11-desember-2023-hari-apa-pEpuRDewT7.jpg
Tanggal 11 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935649/tanggal-10-desember-2023-hari-apa-COeY7rNtbL.jpg
Tanggal 10 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/612/2935072/tanggal-9-desember-2023-hari-apa-ZmvPwTlCAw.jpg
Tanggal 9 Desember 2023 Hari Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement