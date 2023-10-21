4 Zodiak Jago Dapat Teman Baru, Supel Maksimal

SEORANG teman punya peranan besar dan penting di kehidupan banyak orang. Mengingat manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang butuh interaksi sosial dan berteman.

Dilihat dari karakter zodiak yang dimiliki, ada beberapa tanda zodiak yang tak sulit bisa mendapatkan teman baru di mana pun ia berada. Salah satunya karena pemilik empat zodiak ini humble, berkarisma, dan punya rasa percaya diri yang tinggi membuat dirinya mudah mendapatkan sahabat baru. Dilansir dari Bustle, Rabu (18/10/2023), yuk simak paparannya berikut ini.

1. Gemini: Gemini dikenal sebagai zodiak yang sangat ramah dan pandai bergaul dalam suatu lingkungan dan komunitas. Para Gemini adalah seseorang yang selalu bisa mencairkan suasana, ketika gabung di lingkungan baru pasti para pemilik zodiak ini akan dengan mudahnya mendapatkan sahabat baru.

2. Leo: Bagi orang-orang Leo, mendapatkan teman baru adalah bukan hal yang sulit di hidupnya, karena ia punya kepribadian yang baik dan ramah membuat semua orang ingin berkenalan dan menjadi teman barunya bahkan bisa berlanjut jadi sahabat.

