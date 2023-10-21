Aries hingga Pisces, 5 Zodiak Pecinta Berat Minuman Kopi

MINUMAN kopi bagi sebagian orang adalah asupan wajib setiap hari, seolah menjadi ‘bensin’ untuk beraktivitas sehari-hari. Selain untuk mengganjal rasa kantuk, biasanya juga agar bisa tambah semangat dan lebih fokus saat mengerjakan sesuatu.

Apakah Anda termasuk salah satu kumpulan orang yang begitu menyukai minuman kopi, seolah tak bisa hidup tanpa minum kopi? Uniknya, secara astrologi dari tanda zodiak hal ini bisa sedikit banyak terbaca loh! Penasaran apa saja zodiak pecinta kopi? Berikut ulasannya, sebagaimana dilansir dari Astrotalk, Sabtu (21/10/2023)

1. Aries: Para Aries disebut-sebut sebagai adalah pecinta kopi segala jenis kopi. Begitu menikmati kopi, menurut para Aries kopi adalah minuman yang bisa membangkitkan stamina dan semangat, serta gambaran pribadinya yang bebas dan suka berpetualangan.

2. Leo: Para Leo adalah pribadi yang dengan minum kopi bahkan bisa lebih percaya diri, kreatif dan menarik perhatian semua orang.

