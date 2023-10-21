Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aries hingga Pisces, 5 Zodiak Pecinta Berat Minuman Kopi

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |20:00 WIB
Aries hingga Pisces, 5 Zodiak Pecinta Berat Minuman Kopi
Zodiak pencinta kopi, (Foto: Freepik)
A
A
A

MINUMAN kopi bagi sebagian orang adalah asupan wajib setiap hari, seolah menjadi ‘bensin’ untuk beraktivitas sehari-hari. Selain untuk mengganjal rasa kantuk, biasanya juga agar bisa tambah semangat dan lebih fokus saat mengerjakan sesuatu.

Apakah Anda termasuk salah satu kumpulan orang yang begitu menyukai minuman kopi, seolah tak bisa hidup tanpa minum kopi? Uniknya, secara astrologi dari tanda zodiak hal ini bisa sedikit banyak terbaca loh! Penasaran apa saja zodiak pecinta kopi? Berikut ulasannya, sebagaimana dilansir dari Astrotalk, Sabtu (21/10/2023)

1. Aries: Para Aries disebut-sebut sebagai adalah pecinta kopi segala jenis kopi. Begitu menikmati kopi, menurut para Aries kopi adalah minuman yang bisa membangkitkan stamina dan semangat, serta gambaran pribadinya yang bebas dan suka berpetualangan.

 BACA JUGA:

2. Leo: Para Leo adalah pribadi yang dengan minum kopi bahkan bisa lebih percaya diri, kreatif dan menarik perhatian semua orang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
