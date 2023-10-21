Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Penyebab Rambut Mudah Lepek dan Cara Mengatasinya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |17:35 WIB
5 Penyebab Rambut Mudah Lepek dan Cara Mengatasinya
Kenali penyebab dan cara mengatasi rambut lepek. (Foto: Freepik)
RAMBUT lepek tentu sangat membuat seseorang, terutama wanita tidak percaya diri. Pasalnya, rambut lepek akan membuat wajah terlihat kusam.

Dilansir dari laman All things hair, Sabtu (21/10/2023), rambut lepek merupakan suatu kondisi yang membuat rambut terlihat tipis dan banyak minyak. Biasanya, penyebab rambut lepek karena adanya penumpukan minyak, keringat, dan juga kotoran pada kulit kepala.

Ketiga masalah tersebut menumpuk di sekitar akar rambut, sehingga menghilangkan volume pada rambut. Selain itu, adapun beberapa faktor yang daoat menyebabkan rambut lepek ketika cuaca panas, antara lain:

1. Debu-debu

Debu yang terdapat dari kendaraan dapat memproduksi minyak berlebih pada kulit kepala. Partikelnya yang sangat kecil bisa menempel pada kutikula dan merusak batang rambut secara perlahan.

rambut lepek

2. Jarang keramas

Ingat, salah satu penyebab rambut lepek adalah penumpukan minyak dan kotoran di kulit kepala. Kalau jarang keramas, tak heran rambutmu tak kunjung bebas dari masalah lepek.

3. Keramas tidak bersih

Sudah rajin keramas tapi rambut tetap terasa lepek? Nah, mungkin kesalahannya ada di cara keramas. Hindari keramas dengan terburu-buru, apalagi kalau kamu hobi pakai gel atau hair oil tiap hari. Pastikan bilasannya sudah bersih.

4. Salah pilih shampoo

Salah pilih shampoo bisa menyebabkan ketombe dan gatal pada kulit kepala. Bahkan, hal ini juga bisa berpotensi membuat rambutmu semakin berminyak.

5. Jarang membersihkan sisir

Siapa sangka jika kebersihan sisir juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kondisi rambut, lho! Kotoran dan debu yang berasal dari rambut akan menumpuk pada sisir dan dapat kembali menempel pada rambut saat kamu menyisir. Karena itu, selalu bersihkan sisir minimal satu minggu sekali atau saat terlihat kotor.

