Usung Skincare Berbahan Dasar Serba Alami, Gracious Project Berdayakan Para Petani Lokal

PERLAHAN tapi pasti, produk perawatan kulit atau skincare dengan bahan alami semakin banyak bermunculan karena semakin banyak diminati oleh masyarakat.

Salah satu contohnya, UMKM Bali yakni Gracious Project produk perawatan tubuh dengan bahan natural yang berawal dari kebutuhan sang pemilik, Gracia Chandra untuk memenuhi kebutuhan sang anak yang sering terjatuh karena terlalu aktif bergerak.

“Awal pandemi 2020, anak umurnya 1 tahun dia belajar jalan dan banyak di lantai, kena kotoran. Aku merasa dia perlu sesuatu untuk melindungi kulitnya tapi produk yang lebih natural,” jelas Gracia, saat dijumpai di Media Workshop Day Tokopedia, di Bali baru-baru ini.

BACA JUGA: 4 Kandungan Skincare yang Harus Dihindari oleh Ibu Menyusui

“Apalagi backgroundku sebagai formulator, jadi ada banyak kandungan bahan di produk jadi di pasaran yang aku enggak mau pakaikan ke anakku. Jadi memang awalnya, karena kesulitan ini. Akhirnya cari bahan-bahan baku natural yang terpercaya dan ku bikin sendiri buat anakku,” imbuhnya lagi.

(Foto: Shania/Tokopedia)

Sampai akhirnya ia terpikir untuk meracik essential oils dan berbagai produk perawatan tubuh dengan bahan natural yang aman bagi keluarga. Akhirnya, Gracia mendirikan lini skincare alami Gracious Project pada 2020.

(Foto: Okezone/Pradita)

“Akhirnya saya terdorong untuk membuat produk perawatan tubuh dengan bahan natural, salah satunya sabun natural,” ungkap Gracia.