Belanja Online, Produk Kecantikan dan Perawatan Diri Selalu Jadi yang Paling Diburu

PANDEMI Covid-19 mengubah tata dan gaya hidup umat manusia di seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Masyarakat kini jadi semakin peduli dan paham akan kesehatan secara menyeluruh, pentingnya gaya hidup sehat, natural, dan merawat diri dengan baik.

Perubahan ini juga sedikit banyak bisa terlihat dalam gaya belanja online dari masyarakat Indonesia. Masyarakat awam kini semakin mau dan peduli merawat dan menyehatkan diri lebih baik, salah satunya dengan produk kecantikan dan perawatan diri.

Seperti diungkap Director of Corporate Affairs at Tokopedia, Nuraini Razak, data dari Tokopedia memperlihatkan kalau produk perawatan tubuh yang masuk dalam kategori kebutuhan sehari-hari, selalu menjadi Top Products di E-Commerce ternama tersebut.

(Foto: Okezone/Pradita)

“Terbukti dari data internal Tokopedia, menunjukkan kategori produk Rumah Tangga, Fesyen, Otomotif, Olahraga dan Hobi, serta Kebutuhan Sehari-hari atau Groceries contohnya makanan dan minuman serta perawatan tubuh) sebagai beberapa yang paling laris di Tokopedia,” jelas Nuraini kala dijumpai dalam Media Workshop Day Tokopedia, di Bali baru-baru ini.

(Foto: Okezone/Pradita)

“Paling larisnya, baik secara nasional mau pun khusus di Bali, selama semester I di 2023. Jadi habit yang ada selama masa pandemi, sampai saat ini tidak ditinggalkan,” tambahnya.