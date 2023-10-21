Ide Bekal 4 Sehat 5 Sempurna untuk Anak TK, Dijamin Praktis dan Bergizi

KUMPULAN ide bekal 4 sehat 5 sempurna untuk anak TK yang bisa para ibu siapkan sebelum berangkat sekolah. Ada resep yang mudah bagi ibu yang bekerja dalam menyiapkan makanan sehat dan bernutrisi untuk si kecil.

Adapun bekal makan siang tidak harus berupa nasi atau bisa sebungkus biskuit gandum rasa keju, potongan buah seperti anggur atau stroberi, tomat atau paprika yang diiris panjang, dan empat daging kalkun yang dibuat bola. Tentunya bahan-bahanya harus mengandung nutrisi tepat

Berikut ide bekal 4 sehat 5 sempurna untuk anak TK dilansir dari berbagai sumber:

1. Isi dengan Serat dan Karbohidrat





Dalam kotak bekal semua nutrisi bisa jadi satu, seperti makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, serta buah-buahan. Jadi, pastikan ibu menyiapkan semua elemen ini pada bekal anak. Sebagai contoh, ibu bisa menyiapkan nasi putih bersama dengan nugget ayam, tempe bacem, sayur bayam, serta buah semangka. Jangan lupa susu ataupun snack sebagai pelengkap.

2. Pasta dengan Daging Ayam

Selain itu, penting bagi ibu untuk menanyakan menu yang disukai anak sebelum membuat bekal makanan untuknya, karena hal ini akan mempermudah dalam menyiapkan bekal sekolah. Pilihan bahan makanan praktis yang bisa kamu olah menjadi bekal sekolah di antaranya, daging ayam, keju, ikan, daging olahan, dan pasta.