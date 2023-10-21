6 Kebiasaan di Pagi Hari yang Bikin Panjang Umur, Coba Terapkan!





PUNYA umur panjang dengan kondisi tubuh yang sehat dan bugar adalah dambaan banyak orang. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu yakni dengan melakukan beberapa kebiasaan baik di pagi hari. Ada beberapa kebiasaan di pagi hari yang mampu memberi energi, dan menyehatkan secara menyeluruh. Mulai dari memerhatikan asupan makanan hingga mendeteksi kesehatan tubuh sebelum beraktivitas.

Sayangnya untuk melakukan berbagai kegiatan di pagi hari tidaklah mudah. Kebanyakan orang yang bekerja biasanya hanya memiliki sedikit waktu di pagi hari karena harus buru-buru ke kantor.

Namun, dengan mengatur waktu sebaik mungkin, kita tetap bisa menjalani beberapa kebiasaan yang mampu membantu tubuh kita sehat secara menyeluruh hingga tua.

Mengutip dari Eat This, Not That! Florence Comite, MD selaku inovator dalam pengobatan presisi dengan berbagai spesialisasi di bidang endokrinologi berbagi kebiasaan pagi yang menyehatkan untuk diikuti.

1. Jernihkan pikiran dari obrolan yang tidak perlu

Penting untuk memiliki pikiran yang jernih setiap pagi. Dr. Comite menjelaskan, berpikir jernih dan mempunyai rencana adalah penawar untuk secara proaktif menghindari stres dan kecemasan. Salah satu cara untuk mendapatkan pikiran yang jernih yakni dengan menghindari obrolan yang tidak perlu. Sebab, obrolan orang lain berpengaruh pada pikiran dan tubuh kita.

BACA JUGA:

2. Deteksi keadaan tubuh

Mengenakan sesuatu seperti pelacak kebugaran memudahkan Anda mengetahui apa yang terjadi dengan tubuh Anda, mulai dari stres, ketegangan, hingga pola tidur. Anda dapat memeriksanya terlebih dahulu saat Anda bangun dan melihat di mana yang mungkin diperbaiki.

“Saya memakai pelacak tidur Oura Ring dan monitor glukosa berkelanjutan (CGM) untuk memantau glukosa saya,” jelas Dr. Comite.

“CGM membantu saya melihat apa yang terjadi pada metabolisme karbohidrat, gula, dan kontrol insulin berdasarkan tidur saya. Cara ini jika dilakukan secara berulang mampu tingkat aktivitas saya.

BACA JUGA:

3. Menghirup udara segar dan terkena sinar matahari pagi

Tidak hanya indah, ternyata alam memberikan keajaiban pada pikiran, tubuh, dan jiwa. Sedikit sinar matahari dan udara segar dapat membuat Anda merasa berenergi dan segar di dini hari.

“Saya mendorong klien saya untuk pergi keluar dan terkena sinar matahari di pagi hari,” kata Dr. Comite.

"Cahaya pagi sangat penting untuk mengatur jam sirkadian internal kita. Ini juga memengaruhi hormon rasa lapar dan kenyang, ghrelin dan leptin, yang membantu mengatur nafsu makan. Dan studi menunjukkan bahwa sinar matahari meningkatkan kewaspadaan, respons otak, dan kognisi," imbuhnya.

4. Minum air putih

Jika Anda belum meminum segelas air yang menyegarkan saat bangun di pagi hari, inilah saatnya menambahkan kebiasaan sehat tersebut ke dalam rutinitas Anda. Sebab, saat bangun tidur tubuh Anda berada dalam kondisi dehidrasi dan membutuhkan air.