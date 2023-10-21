5 Olahraga yang Membantumu Menurunkan Berat Badan, Salah Satunya Lari

BANYAK orang berusaha menurunkan berat badan namun merasa kesusahan. Nah, untuk menurunkan berat badan memang tak hanya mengurangi makan saja.

Namun kamu juga harus mengibanginya dengan olahraga agar berat badan bisa turun. Meski demikian jangan buru-buru berat badan langsung turun banyak, malah bikin stres.

Bagi kamu yang tak suka atau tak bisa melakukan olahraga di gym misalnya, tenang ada beberapa jenis olahraga yang direkomendasikan para ahli untuk membakar lemak dilansir dari The Sun.

1. Lari: Disebutkan jadi salah satu jenis olahraga terbaik untuk membakar kalori, Dr Wayne Osborne mengatakan olahraga lari hanya 30 menit saja sudah bisa membakar hingga 465 kalori. Olahraga yang bagus untuk kesehatan organ jantung, melatih otot kaki, core, lengan, dan tubuh bagian atas.

2. Renang: Ahli kesehatan dari Mayo Clinic begitu merekomendasikan olahraga air satu ini. Satu sesi renang dengan durasi waktu 1 jam, bisa membantu kurang lebih sampai 800 kalori (jtergantung dengan BB, gerakan yang dipakai dan usaha saat berenang). Tak hanya itu, renang juga olahraga yang bagus untuk mengurangi level stres.

BACA JUGA:

3. Parkour: Atlet Parkour, Ed Scott menyebutkan dirinya bisa membakar hingga 850 kalori hanya dalam satu sesi olahraga Parkour. "Parkour adalah latihan terbaik yang bisa dilakukan karena melibatkan seluruh tubuh, terutama bagian kaki yang paling banyak digunakan untuk berlari, melompat dan mendarat. Tetapi core tubuh dan kekuatan lengan yang baik juga penting untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya,” kata Ed.

Selain itu, Ed mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia berlatih, kekuatan otot utamanya jadi berkembang dan tulangnya menjadi lebih kuat.