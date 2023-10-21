Ramuan Herbal Bisa Bersihkan Lemak di Jantung dan Pembuluh Darah? Begini Faktanya

INDONESIA memiliki beragam jenis rempah yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Beberapa orang percaya ramuan herbal bisa membersihkan lemak di jantung dan pembuluh darah.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah dari Heartology Cardiovascular Hospital Dr. dr. Jajang Sinardja, Sp.JP(K) mengatakan hal itu tidak benar dan hanya mitos semata.

"Sampai sekarang nggak ada satu zat pun dari herbal yang bisa melumerkan atau meluruhkan lemak di jantung dan pembuluh darah," ujar dr Jajang saat ditemui dalam cara Era Baru Penanganan Darurat Serangan Jantung Lewat Primary PCI di Heartology Cardiovascular Center, beberapa waktu lalu.

Menurut dr Jajang anggapan itu hanya peluang dan kesembuhan dari pasien yang minum herbal hanya kebetulan saja.