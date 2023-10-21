Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jelang Jakarta Marathon 2023, 300 Pelari Cilik Antusias Padati Lintasan Lari di SUGBK

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |13:31 WIB
Jelang Jakarta Marathon 2023, 300 Pelari Cilik Antusias Padati Lintasan Lari di SUGBK
Jelang Jakarta Marathon 2023. (Foto: Kiki)
A
A
A

MARATHON merupakan salah satu lomba dari cabang olahraga atletik yang dikenal juga sebagai ajang lari jarak jauh, di mana para peserta biasanya diikuti oleh oleh orang-orang dewasa.

Nah, ada yang berbeda dengan penyelenggaraan maraton kali ini dalam ajang Maratoonz, dimana para pesertanya diikuti oleh anak-anak yang diikuti dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang balap lari ini diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (21/10/2023).

 pelari cilik

Maratoonz sendiri merupakan bagian kegiatan dalam menyemarakkan acara puncak Jakarta Marathon 2023 (22/10) besok, yang diikuti oleh peserta dalam negeri hingga internasional. Meskipun demikian antusias para pelari cilik ini tak kalah membaranya.

 BACA JUGA:

Dimulai sejak pagi, terlihat dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi acara, terdapat 300 peserta terlihat memadati lintasan lari sekitar pukul 07.00 WIB didampingi oleh para orang tua dan keluarga terdekat.

Euforia peserta makin memuncak ketika balapan dimulai dengan nomor 400 puteri, yang diikuti oleh anak-anak dengan usia 9-10 tahun.

 BACA JUGA:

Kendati usia mereka masih belia, namun kekuatan para peserta ini tak bisa diremehkan. Selama perlombaan berlangsung, terlihat persaingan antar peserta lari cukup ketat, dengan jarak yang tak begitu jauh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/12/3142179//biznet_festival_2025-Yi7e_large.jpeg
Gelar Biznet Festival 2025, Biznet Dukung Gaya Hidup Digital yang Aktif dan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/612/3131410//alasan_mengapa_olahraga_lari_sedang_naik_daun_salah_satunya_karena_murah-TAUr_large.jpg
Alasan Mengapa Olahraga Lari Sedang Naik Daun, Salah Satunya karena Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/51/3116551//shin_tae_yong-JibG_large.jpg
Shin Tae-yong Lari Pagi di Jakarta, Pamer Dapat Medali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement