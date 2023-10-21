Jelang Jakarta Marathon 2023, 300 Pelari Cilik Antusias Padati Lintasan Lari di SUGBK

MARATHON merupakan salah satu lomba dari cabang olahraga atletik yang dikenal juga sebagai ajang lari jarak jauh, di mana para peserta biasanya diikuti oleh oleh orang-orang dewasa.

Nah, ada yang berbeda dengan penyelenggaraan maraton kali ini dalam ajang Maratoonz, dimana para pesertanya diikuti oleh anak-anak yang diikuti dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang balap lari ini diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (21/10/2023).

Maratoonz sendiri merupakan bagian kegiatan dalam menyemarakkan acara puncak Jakarta Marathon 2023 (22/10) besok, yang diikuti oleh peserta dalam negeri hingga internasional. Meskipun demikian antusias para pelari cilik ini tak kalah membaranya.

Dimulai sejak pagi, terlihat dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi acara, terdapat 300 peserta terlihat memadati lintasan lari sekitar pukul 07.00 WIB didampingi oleh para orang tua dan keluarga terdekat.

Euforia peserta makin memuncak ketika balapan dimulai dengan nomor 400 puteri, yang diikuti oleh anak-anak dengan usia 9-10 tahun.

Kendati usia mereka masih belia, namun kekuatan para peserta ini tak bisa diremehkan. Selama perlombaan berlangsung, terlihat persaingan antar peserta lari cukup ketat, dengan jarak yang tak begitu jauh.