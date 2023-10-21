Pentingnya Melestarikan Obat Herbal yang Terbukti Khasiatnya bagi Kesehatan Masyarakat

OBAT herbal terbukti sudah memberikan banyak manfaat bagi kesehatan masyarakat. Obat herbal yang berasal dari rempah-rempah tanaman berkhasiat selama ini terbukti mampu membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan usus, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol tekanan darah, mengatasi asam urat, menurunkan gula darah dan lainnya.

Oleh karena itu obat herbal perlu dilestarikan keberadaannya. Sebab obat herbal sangat berkhasiat bagi kesehatan masyarakat di Tanah Air.

Presiden Direktur Nias International Hospital Prof. Dr. Fransiskus Faozisokhi Laia, Ph.D menjelaskan, dalam mendukung pemanfaatan obat herbal pihaknya akan membangun rumah sakit pertama di dunia yang pengobatannya bersumber langsung dari rempah-rempah alami nusantara.

BACA JUGA:

"Kami ingin menggunakan obat tradisional tanpa bahan kimia, perawatan pengobatan akan menggunakan obat yang back to nature, tanpa obat kimia," ujar Prof. Dr. Fransiskus.

"Saya berharap, rumah sakit berbasis obat herbal ini lebih untuk kepentingan kemanusiaan. Saya memasang target agar nantinya standar layanan kesehatan bisa semakin merata di seluruh provinsi, kabupaten, kota hingga internasional. Terlebih keberadaan rumah sakit, dokter spesialis, dan alat kesehatan yang mumpuni sangat dibutuhkan di tiap daerah," ujarnya.

BACA JUGA:

Ia mengatakan, rumah ini dibangun untuk mendukung program kemanusiaan di dunia. Sehingga, semua orang yang sakit dan tidak mempunyai biaya untuk berobat menyembuhkan penyakitnya dapat berobat gratis demi kemanusiaan.