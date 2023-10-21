Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Pasien Nahan Kentut Berujung Operasi, Kenapa?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |11:24 WIB
Viral Pasien Nahan Kentut Berujung Operasi, Kenapa?
Sakit perut nahan kentut. (Foto: Piedmont healthcare)
A
A
A

KENTUT adalah hal yang alami yang dilakukan seseorang. Pada beberapa kasus mereka mungkin akan merasa malu atau tidak nyaman ketika kentut lebih sering, sehingga mereka mencoba untuk menahannya sampai keadaan lebih aman untuk dikeluarkannya.

Belum lama ini beredar sebuah video seseorang mengeluhkan rasa nyeri perut hebat karena tidak bisa kentut dan Buang Air Besar (BAB) selama tujuh hari. Setelah dilakukan pemeriksaan berupa rontgen pada bagian tubuhnya, pasien tersebut ternyata suka menahan BAB dan jarang sekali mengkonsumsi buah sayur.

 sakit perut

Dokter sekaligus Health Educator, Muhammad Raihan Habibi menjelaskan hal itu bisa terjadi karena pada bagian usus, udara tidak bisa keluar karena terhalang feses, sehingga berakibat infeksi dan berujung harus melakukan operasi.

 BACA JUGA:

“Hati-hati kalau sudah seperti ini bisa berakibat infeksi dan berujung operasi. Jangan lupa untuk BAB secara teratur dan makan sehat tinggi serat,” kata Raihan Habibi, dikutip dalam akun TikTok miliknya @m.raihanhabibi.

 BACA JUGA:

Dilansir dari laman Healthline, beberapa penelitian mengatakan menahan kentut juga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti nyeri, tidak nyaman, kembung, gangguan pencernaan, dan maag.

Halaman:
1 2
      
