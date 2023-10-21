Viral Pasien Nahan Kentut Berujung Operasi, Kenapa?

KENTUT adalah hal yang alami yang dilakukan seseorang. Pada beberapa kasus mereka mungkin akan merasa malu atau tidak nyaman ketika kentut lebih sering, sehingga mereka mencoba untuk menahannya sampai keadaan lebih aman untuk dikeluarkannya.

Belum lama ini beredar sebuah video seseorang mengeluhkan rasa nyeri perut hebat karena tidak bisa kentut dan Buang Air Besar (BAB) selama tujuh hari. Setelah dilakukan pemeriksaan berupa rontgen pada bagian tubuhnya, pasien tersebut ternyata suka menahan BAB dan jarang sekali mengkonsumsi buah sayur.

Dokter sekaligus Health Educator, Muhammad Raihan Habibi menjelaskan hal itu bisa terjadi karena pada bagian usus, udara tidak bisa keluar karena terhalang feses, sehingga berakibat infeksi dan berujung harus melakukan operasi.

“Hati-hati kalau sudah seperti ini bisa berakibat infeksi dan berujung operasi. Jangan lupa untuk BAB secara teratur dan makan sehat tinggi serat,” kata Raihan Habibi, dikutip dalam akun TikTok miliknya @m.raihanhabibi.

Dilansir dari laman Healthline, beberapa penelitian mengatakan menahan kentut juga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti nyeri, tidak nyaman, kembung, gangguan pencernaan, dan maag.