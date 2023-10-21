Cacar Monyet Muncul Kembali, Epidemiolog: Pentingnya Perilaku Hidup Bersih Termasuk dalam Perilaku Seksual

KASUS cacar monyet atau monkeypox kembali muncul di Indonesia, setelah tahun 2022 lalu kasus ini terjadi terjadi pada bulan Agustus, kini pada bulan Oktober tahun 2023 monkeypox hadir dengan ditemukan di Jakarta.

Cacar monyet merupakan salah satu penyakit yang secara global 99 Persen menyerang laki-laki. Seringkali terjadi pada kelompok berisiko tinggi seperti gay atau penyuka sesama jenis.

Menurut dr Dicky Budiman selaku Dokter Spesialis Epidemiolog sekaligus Peneliti menjelaskan, monkeypox bisa sangat berisiko jika gejala pertama sudah mulai muncul. Sehingga dapat berlangsung sampai kurang lebih tiga minggu.

“Itu kenapa menjadi salah satu peringatan serius adalah adanya kencendrungan penyakit seperti ini bersifat silent. Artinya menyebar pada kelompok yang tertutup, dan relatif sulit untuk diberantas,” kata dr Dicky kepada MNC Portal.

Namun, hal itu bukanlah sesuatu yang ditakutkan. Karena bagi masyarakat umum penyakit ini mungkin akan memiliki risiko sangat kecil, dan proses penularannya cenderung lebih lambat. Artinya tidak mudah, walaupun bagi seseorang yang memiki kontak erat dengan penderita tanpa menggunakan proteksi bisa terkena sangat mudah.

Meskipun penyakit ini memiliki angka relatif kecil, dan dalam empat minggu penderita bisa kembali pulih. Akan tetapi, pada kelompok rentan, ia bisa mengganggu imunitas. Sehingga pemerintah perlu menggunakan strateginya kembali yang sama dengan pendendalian penyakit HIV yang saat ini juga masih endemik, yang menjadi penyakit penyebaran di kelompok yang sama.