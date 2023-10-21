6 Museum dan Galeri Seni Paling Keren di Hong Kong, Nikmati Pengalaman Spektakuler!

HONG Kong merupakan destinasi yang terkenal dengan budaya, sejarah, dan warisannya, seperti museum yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari seni visual hingga hal yang menakjubkan.

Terdapat museum ruang angkasa, kereta api, dan ilmu kedokteran, serta hiburan lokal yang dicintai warga Hong Kong.

Salah satunya kompleks M+ yang dirancang oleh Herzog & de Meuron, dan berdiri megah di tepi pantai West Kowloon Cultural District, dengan pemandangan Pelabuhan Victoria dan Pulau Hong Kong yang memukau.

Berikut 6 museum dan galeri seni paling menarik di Hong Kong, yang dilansir dari BBC Travel.

1. M+

Merupakan salah satu museum seni kontemporer terbesar di dunia dengan luas sekitar 700.000 meter persegi. Museum ini menjadi tempat bagi beragam bentuk seni, seperti seni, desain, fashion, film, gambar bergerak, dan arsitektur.

Lebih dari 8.000 karya seni, dipamerkan di 33 galeri dalam museum ini. Tak hanya sebagai pusat seni, bangunan museum ini juga menjadi ikon arsitektur yang menakjubkan, yang juga menciptakan ruang sosial yang indah.

M+ Hong Kong (Instagram @mplusmuseum)

Bahkan, M+ terdapat salah satu koleksi seni kontemporer Tiongkok paling komprehensif di dunia. Serta, Anda dapat mengunjungi museum ini, yang berlokasi di 38 Museum Drive, Kowloon Barat.

2. Hong Kong Palace Museum

Museum Istana Hong Kong terletak di Distrik Budaya Kowloon Barat, yang menyimpan sekitar 900 artefak seni yang menarik.

Sebagian besar dari koleksi seni ini berasal dari dinasti Ming dan Qing, terutama dari Museum Istana Nasional di Kota Terlarang, Beijing.

Bangunan ini juga memiliki nilai sejarah yang tinggi dengan koleksi perunggu, emas, seni dekoratif, gulungan, pernis, dan porselen yang mengagumkan, yang mencerminkan sejarah seni Tiongkok yang mendalam.

3. Hong Kong Museum of Art

Museum seni umum pertama di Hong Kong ini dibuka pada tahun 1962, yang berlokasi di 10 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui. Disini terdapat beberapa fitur yang menarik seperti kaligrafi dan barang antik Hong Kong, dan memiliki 19.000 karya seni.

Selain itu, museum ini juga menyimpan koleksi barang ekspor dari Tiongkok, seperti porselen biru dan putih yang indah serta lukisan kaca, dan masih banyak lagi.

Anda juga dapat mengunjungi Museum of Teaware yang terletak di Flagstaff House, dekat dengan Hong Kong Museum of Art, yaitu sebuah bangunan bersejarah yang didirikan pada tahun 1846, yang memiliki daya tariknya sendiri.

K11 MUSEA (Instagram @k11musea)

4. K11 MUSEA

K11 MUSEA adalah bangunanhibrida yang menggabungkan kosep kebudayaan dan perdagangan, yang berlokasi di Victoria Dockside, Kowloon.

Bangunan seni ini menawarkan pengalaman menarik dalam seni, budaya, ritel hiburan, dan kuliner. Faktanya, mereka bekerja sama sebanyak 100 seniman, arsitek, dan desainer internasional untuk menciptakan ruang, sebagai tempat di mana semua orang dapat memulai perjalanan imajinatif mereka.

Karya seni kontemporer menghiasi K11 MUSEA, termasuk karya-karya dari seniman terkenal seperti Paola Pivi, Ron English, dan Carsten Höller, yang terkenal dengan pahatan jamur surealisnya.

Serta, terdapat ruang khusus yang menjadi tuan rumah pameran seniman global, mulai dari seni grafiti dan jalanan hingga refleksi mode selama 200 tahun, dalam kerja sama dengan Museum V&A London.