Bangga! Penglipuran Bali Dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik di Dunia 2023 oleh UNWTO

SEJUMLAH desa wisata di Indonesia berhasil meraih penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNWTO. Salah satunya Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali yang terpilih dalam 54 UNWTO Best Tourism Villages 2023 atau desa terbaik dunia.

Penghargaan tersebut diberikan ke Desa Wisata Penglipuran pada edisi ketiga dari Best Tourism Villages by UNWTO yang berlangsung di Samarkand, Uzbekistan, Kamis 19 Oktober 2023. Panglipuran terpilih di antara 260 kandidat dan lebih dari 60 negara yang terdaftar.

"Selain Desa Penglipuran, ada tiga desa wisata di Indonesia lainnya yang masuk dalam upgrade programme dari inisiatif ini, yaitu Desa Bilebante (NTB), Desa Pela (Kaltim) dan Desa Taro (Bali)," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangan resminya, Sabtu (21/10/2023).

