Dear Traveler, Ini yang Harus Dilakukan saat Bertemu Harimau di Alam Liar!

HARIMAU termasuk predator paling ganas dan sangat kuat di alam liar. Hewan karnivora tersebut bisa memangsa apa saja termasuk manusia. Serangan harimau sangat mematikan dan bisa membunuh mangsa seketika.

Jadi, manusia perlu berhati-hati dan sebaiknya jangan mendekati harimau karena bisa saja sang raja rimba mengamuk dan menghabisi Anda.

Harimau merupakan satwa soliter yang biasa berburu sendiri di hutan, berbeda dengan singa yang suka melakukan berkelompok. Harimau sangat tenang dalam mengintai mangsa dan bisa membunuhnya seketika.

Lalu bagaimana jika berhadapan dengan harimau?