HOME WOMEN TRAVEL

5 Fakta Unik Dinka, Suku Manusia Tertinggi di Dunia dari Afrika

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |16:00 WIB
5 Fakta Unik Dinka, Suku Manusia Tertinggi di Dunia dari Afrika
Anak-anak suku Dinka di Sudan Selatan memainkan alat musik tradisional. (Foto: Labaafrica.com)
SUKU Dinka merupkan kelompok etnis terbesar di Republik Sudan Selatan dan tersebar di Sudan, Ethiopia hingga Uganda. Ciri fisik paling menonjol dari orang Dinka adalah postur tubuh mereka tinggi-tinggi dan berkulit hitam khas Afrika.

Mereka adalah keturunan dari suku Nilotik dengan postur tubuh tinggi dan kulit gelap. Budaya mereka berhubungan dengan pertanian dan peternakan, khususnya peternakan sapi.

Budaya dan gaya hidup suku Dinka mencakup berbagai ciri khas yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah lima fakta menarik tentang suku Dinka, yang dilansir dari Youtube Kabar Pedia.

1. Suku tertinggi di dunia

Wajar dijuluki suku tertinggi di dunia. Rata-rata tinggi badan orang Dinka mencapai 190 hingga 200 cm. Menurut penelitian oleh Abbas Alhaj, faktor yang mempengaruhi pada tinggi badan mereka karena perpaduan pola kehidupan di iklim tropis dan hutan di wilayah mereka.

Tradisi budaya juga mendukung untuk menjaga garis keturunan yang tinggi, di mana dilakukannya adat pewarisan istri kepada saudara laki-laki untuk menjaga faktor genetik, agar dapat melahirkan keturunan yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan kuat.

Namun, perlu dicatat bahwa ini tidak berlaku bagi ibu kandung. Selain itu, mereka juga menjaga postur tubuh dengan konsumsi susu sapi segardan seringkali terlibat dalam tarian adat seperti lompat tinggi dan aktivitas olahraga lainnya.

2. Mahar pernikahan sangat mahal

Penduduk setempat memiliki tradisi Arawak, di mana lelaki suku Dinka tak segan menculik pujaan hatinya ke suatu tempat untuk dinikahi.

Uniknya, mereka tidak menggunakan uang atau perhiasan sebagai mahar, tapi menggantinya dengan sapi. Biasanya maskawin untuk pernikahan berupa 100 sampai 500 ekor sapi.

Selain adat pewarisan istri, suku ini memiliki tradisi khusus pengantin wanita baru, di mana mereka tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan rumah selama 4 tahun sebagai tanda cinta.

Tujuannya adalah agar istri dapat memahami dan menilai karakter suaminya. Sehingga, setelah masa ini berakhir, mereka merayakannya dengan sebuah pesta besar yang disebut Festival Memasak yang meriah.

3. Ukuran rumah sesuai dengan postur tinggi mereka

Orang Dinka mayoritas hidup dari pertanian dan pengembala, di mana mereka akan melakukan migrasi antara bulan mei dan Juni.

Pada musim hujan, mereka akan menuju rumah-rumah yang terbuat dari lumpur dan jerami yang sebelumnya telah dibangun.

Tak hanya itu, mereka sudah terbiasa dengan pola hidup di hutan dan ruang terbuka, uniknya, rumah yang mereka bangun dirancang sesuai dengan ukuran tinggi mereka. Karena itu, jika orang Dinka akan pindah ke suatu wilayah maka membutuhkan adaptasi untuk mengikuti pola hidup di wilayah itu.

