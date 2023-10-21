Kisah Mbah Moedjair, Sang Penemu Ikan Mujair

IKAN mujair sangat populer di Indonesia. Banyak orang kini membudidayakan ikan ini karena memang permintaan pasar cukup menjanjikan. Tapi, tahukan Anda siapa orang pertama yang menemukan mujair?

Ya, dialah Iwan Dalauk alias Mbah Moedjair pria asal Blitar, Jawa Timur. Lahir pada 1890, pria jogoboyo alias juru pengatur air irigasi tersebut meninggal 7 September 1957.

Namanya memang tak sepopuler ikan yang "diciptakannya". Tapi harus diakui bahwa Mbah Moedjair adalah orang yang pertama kali menemukan dan membudidaya ikan mujair pada zaman Hindia Belanda.

