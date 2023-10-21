Lewat Inovasi dan Kolaborasi, Desa Wisata Alamendah Kini Raup Rp1,3 Miliar Per Bulan

Treking di Desa Wisata Alamendah, Rancabali, Bandung, Jawa Barat. (Foto: jadesta.kemenparekraf.go.id)

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bangga dengan perkembangan Desa Wisata Alamendah. Pendapatan pariwisata desa di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini sekarang tembus Rp1,3 miliar per bulan.

"Alhamdulillah, senang banget dengarnya omzet Desa Wisata Alamendah terus melesat hingga miliaran rupiah!" ujar Sandiaga dalam akun Instagram miliknya @sandiuno.

Alamendah merupakan salah satu pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 dalam kategori Desa Digital.

