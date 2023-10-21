Siwon Choi Jadi Juri Tamu di MasterChef Indonesia Season 11, Perdana Hadir di Acara Masak

SIWON Choi sukses memberikan kejutan di Galeri MasterChef Indonesia Season 11, Sabtu (21/10/2023). Kehadiran Siwon pun memberikan keceriaan sekaligus ketegangan bagi para kontestan. Apalagi, personel Super Junior ini mengaku ini merupakan pertama kalinya ia hadir di sebuah kontes memasak di televisi.

“Ini pertama kalinya aku hadir di cooking TV show,” kata Siwon.

Selain itu, Siwon juga mengaku ingin menikmati hidangan lezat dari kontestan di Galeri MasterChef Indonesia. Dia juga mengatakan beberapa makanan favoritnya dari Indonesia.

“Aku ingin makan mi goreng dan nasi goreng,” kata Siwon.

Kehadiran Siwon ini pun juga turut memberikan ketegangan bagi para kontestan. Mereka dituntut memberikan yang terbaik di hidangan mereka.