Siwon Makan Ombus-Ombus di MasterChef Indonesia, Tidak Berhenti Bilang Enak

SIWON personel Super Junior ini tidak berhenti mengatakan enak saat mencicipi hidangan yang dimasak oleh tim biru MasterChef Indonesia season 11, Sabtu (21/10/2023). Dia menyuap dengan lahap, bahkan wajahnya juga menunjukkan sangat senang.

"Hmm, enak, lezat," kata Siwon Choi saat memuji masakan tim biru tersebut.

Saat mencicipi makanan itu, Siwon Choi ditemani oleh Chef Renata Moeloek dan Chef Juna Rorimpandey. Kedua juri tersebut memberikan pernyataan lainnya, apakah masakan ini benar-benar layak disantap oleh orang Korea Selatan.

"You like that? (Kamu suka itu?)" Tanya chef Juna.