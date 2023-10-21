Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Simpel Nasi Jambal Pete Santan, Makanan Sederhana Favorit Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |22:02 WIB
Resep Simpel Nasi Jambal Pete Santan, Makanan Sederhana Favorit Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo
Ilustrasi nasi jambal pete santan. (Foto: Facebook Dapur Lezat Indonesia)
SOSOK Mahfud MD semakin menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, usai resmi berpasangan dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Sebagai calon Wakin Presiden (cawapres), ada hal menarik dari Mahfud MD, utamanya soal makanan favorit.

Pria kelahiran Sampang 13 Mei 1967 ini ternyata memiliki beberapa makanan favorit yang kerap ia santap di sejumlah kesempatan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu diketahui sangat gemar dengan nasi jambal pete, makanan sederhana yang menggugah selera.

Pada beberapa kesempatan saat ia berkunjung ke sejumlah tempat, Mahfud MD kerap membagikan momen saat kulineran di akun media sosialnya, termasuk saat ia datang ke salah satu warung makan di Yogyakarta untuk menyantap nasi jambal pete santan.

Mahfud MD

Pada awal Oktober 2023 yang lalu, tepatnya 8 Oktober 2023, Mahfud MD membagikan momen saat ia menyantap nasi jambal pete santan di Warung Bu Ageng, Yogyakarta.

Nasi jambal merupakan nasi putih yang dimasak dengan potongan ikan jambal roti, pete, daun kemangi, cabe merah serta santan yang akan menghasilkan cita rasa gurih saat menyantapnya.

Ternyata, santapan ini mudah untuk dibuat. Untuk kamu yang mau mencoba makanan favorit Cawapres dari Ganjar Pranowo ini, yuk simak resepnya.

