Kemenparekraf Sebut Kopi Punya Dampak Luar Biasa untuk Indonesia, Berharap Bisa ke Segala Penjuru

INDONESIA Coffee Summit berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, mulai dari 21-23 Oktober 2023. Menghadirkan 18 event selama tiga hari, acara ini memiliki misi untuk terus memperbaiki ekosistem kopi Indonesia, sehingga lebih baik dan berdaya saing global.

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang menjadi produsen kopi di dunia, kini telah mengalami peralihan signifikan dari gelombang kedua menuju gelombang ketiga di industri kopi.

Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia juga telah bertransformasi membangkitkan antusiasme baru di kalangan penggemar kopi, sekaligus membuka pintu peluang baru bagi pengembangan industri kreatif yang inovatif dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Muhammad Neil El Himam menjelaskan saat ini kopi memiliki dampak yang luar biasa terhadap Indonesia, hanya saja Indonesia selalu mengacu pada eksport import yang ada