Siwon Hadir di MasterChef Indonesia Season 11, Kontestan Tampil Maksimal

CHOI Siwon hadir sebagai juri tamu di MasterChef Indonesia season 11 pada Sabtu (21/10/2023). Kehadiran Siwon ini menjadi momen spesial sekaligus menegangkan untuk para kontestan.

Siwon hadir dengan membawa dua bahan makanan, yakni santan dan saus gochujang khas Korea. Kehadiran Siwon ini langsung membuat para kontestan terkejut.

“Aku lemas banget pas lihat Siwon datang,” kata Dhifa.

Selain Dhifa, para kontestan lainnya juga ikut terkesima dengan kehadiran Siwon. Kiki juga ikut senang dan ingin memberikan masakan terbaik untuk juri tamu kali ini.

“Aku ga pengen ngecewain tamu kita hari ini,” kata Kiki.