MasterChef Indonesia Season 11 Semakin Sengit, Tim Biru Berhasil Memenangkan Challenge Cupcake

PARA konstestan MasterChef Indonesia season 11 kembali menunjukkan keahlian di galery. Kali ini tim terbagi dua, yakni biru dan kuning.

Masing-masing tim di challenge untuk membuat cupcake dengan jumlah lebih dari 20 cup dengan membentuk logo MasterChef. Di mana terdiri dari beberapa varian, sehingga menampilkan warna warna menarik.

Chef Renata Moeloek mengatakan, sebelum menentukan pemenangnya, dia akan melihat penampilan hidangan yang kedua tim buat. Dan itu akan menjadi penentu awal, bagaimana nilai yang akan diberikan.

"Kami akan menentukan penampilannya lebih dulu," kata chef Renata dalam MasterChef Indonesia season 11, Sabtu (21/10/2023).

Pertama-tama chef Renata, Chef Arnold Poernomo dan chef Juna Rorimpandey menilai cupcake milik tim biru. Ada beberapa komentar yang dilontarkan oleh ketiga juri tentang cupcake yang dibuat oleh tim tersebut.

Tim biru sempat pesimis, karena ada beberapa komposisi yang dirasa belum sempurna sehingga mereka tidak yakin untuk menang. Kiki salah satu tim biru mengatakan, bahwa mereka kehabisan waktu untuk membuat cupcake nya jadi lebih baik.