Resep Goulash, Sup Daging Khas Hungaria yang Mirip Rawon

TIDAK semua makanan western menghadirkan sajian seperti pizza, spaghetti, atau roti-rotian, hingga makanan berbahan dasar keju. Padahal, beberapa negara di Eropa juga punya lho makanan western yang sajiannya mirip-mirip dengan kuliner khas Indonesia yang kaya akan rempah bahkan cita rasa pedas.

Salah satunya Goulash Soup, sajian khas dari negara Hungaria. Negara yang berada di Eropa bagian Tengah ini sudah turun temurun menyantap sup daging segar yang sekilas tampak mirip dengan Rawon khas Indonesia.

Resep yang berasal dari Hungaria ini sangat digemari. Rasa kaldunya yang khas di tambah bumbu-bumbu yang aromanya tajam, semakin membuat cita rasanya gurih.

Nah, bagi Anda yang penasaran ingin mencoba membuah Goulash Soup, berikut rekomendasi resepnya, dikutip dari laman Endeus, Sabtu, (21/10/2023).

Resep Goulash

Bahan-Bahan: