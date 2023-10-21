5 Rekomendasi Tempat Ngopi di Yogyakarta, Nomor 3 Favorit Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo

PENGUMUMAN Cawapresnya Ganjar Pranowo telah menarik perhatian publik. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menjadi perbincangan seru. Ternyata, Mahfud MD juga memiliki momen asyik di Yogyakarta!

Mahfud MD yang dikenal sebagai Menko Polhukam, terlihat sangat menggemari berbagai jenis kopi, seperti yang terlihat dalam akun media sosialnya di @mohmahfudmd.

Kami akan membahas beberapa rekomendasi tempat ngopi di Yogyakarta yang bisa Anda nikmati bersama keluarga atau teman. Tentunya salah satu tempat yang menjadi favorit Cawapres Ganjar Pranowo ini.

1. Waktu Langit Jogja Coffee

Watulangit Jogja Coffee adalah tempat ideal untuk menikmati kopi sambil menonton film, terutama pada akhir pekan. Lokasinya juga menawarkan pemandangan yang sangat Instagramable, dengan keindahan perbukitan dan semilir angin.

Untuk pecinta matahari terbenam, ini adalah tempat yang sempurna untuk menyaksikannya. Watu Langit Jogja Coffee berlokasi di Mlakon, Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, tidak jauh dari Tebing Breksi. Jam buka kafe ini adalah mulai pukul 10.00-21.00.

2. Kopi Ampirono

Jika Anda ingin menikmati pemandangan sawah hijau dan perbukitan yang tertutup awan, Anda bisa mengunjungi Kopi Ampirono di Jalan Raya Kaligesing, Tileng, Pendoworejo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Di sini, Anda dapat menikmati suasana yang sejuk, membuat pengalaman ngopi semakin menyenangkan.

Ada banyak spot Instagramable, dan mereka menawarkan beragam jenis kopi dan makanan dengan harga yang terjangkau, dimulai dari Rp 6.000. Jam buka kafe ini adalah mulai pukul 10.00-21.00 pada hari biasa dan pukul 07.00-22.00 pada akhir pekan.