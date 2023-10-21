4 Resep Olahan Tahu, Bisa Disajikan untuk Keluarga

HARI libur paling pas dinikmati untuk kumpul bersama keluarga. Tidak hanya berbagi cerita, bisa juga dimanfaatkan untuk makan bersama.

Salah satu menu yang bisa Anda sajikan adalah Tahu. Rasa lembut dengan cita rasa gurih, membuat keluarga dijamin ketagihan untuk menyantapnya.

Selain itu, tahu juga punya nilai gizi yang baik untuk kesehatan tubuh lho. Manfaatnya di antaranya dapat mencegah risiko jantung, menurunkan risiko kanker, melancarkan sistem pencernaan hingga menjaga fungsi otak.

Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (21/10/2023) berikut emoat resep olahan tahu lezat yang bisa jadi inspirasi hidangan untuk keluarga.

1. Semur Tahu





Bahan-bahan:

4-6 buah tahu kuning, masing-masing belah menjadi dua bagian.

8 siung bawang merah

3 siung bawang putih

5 buah cabai merah keriting

2 batang daun bawang

1/2 pcs gula merah

5 sendok makan kecap manis

Garam, lada, kaldu jamur secukupnya

Minyak goreng

Air

Cara Membuatnya:

1. Iris-iris bawang merah, bawang putih, bawang dau. Iris serong cabai merah keriting. Sisihkan.

2. Panaskan minyak goreng secukupnya atau sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting dan daun bawang yang sudah diiris tadi. Tumis sampai harum dan sedikit layu.

3. Setelah tumisan harum, tambahkan air secukupnya atau sekitar 1 1/2 gelas. Masukkan tahu kuning.

4. Masukkan gula merah, kecap manis, aduk sampai kuahnya mengental. Kemudian tambahkan garam, kaldu, lada. Lalu masak dengan api kecil. Sambil ditusuk-tusuk tahunnya.

5. Masukkan irisan daun bawang. Tunggu sampai air menyusut dan meresap ke dalam tahu.

6. Setelah matang, angkat dan sajikan di wadah. Selamat mencoba.

2. Pepes Tahu

Bahan-bahan:

5 buah tahu⁣

150 gram udang kupas cincang⁣

1 butir telor⁣

3 papan petai

Daun kemangi⁣ secukupnya

2 batang daun bawang iris⁣

1 buah tomat potong-potong

Gula, garam, lada bubuk secukupnya⁣

Pembungkus: daun pisang dan lidi⁣.

⁣

Bumbu uleg halus:⁣

10 buah cabai keriting

7 butir bawang merah

4 siung bawang putih

⁣

Cara Membuatnya:

- Tahu dihancurkan campur dengan udang cincang, dan semua bahan di aduk rata.

- Lalu dibungkus daun pisang dan disematkan dengan lidi⁣.

- Siapkan kukusan, kukus sekitar 15 menit angkat lalu panggang sebentar untuk menghasilkan aroma smoke.