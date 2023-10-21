5 Restoran Favorit Presiden Jokowi di Solo, Wajib Coba!

SOLO baru saja masuk dalam deretan kota ternyaman dalam survei Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) 2022. Dalam survei bertajuk IAP Most Liveable Cities Index (MLCI) 2022, Solo mendapatkan nilai indeks 77. Solo menduduki peringkat pertama mengungguli kota tetangganya yaitu Yogyakarta.

Saat jalan-jalan ke Solo, tak lengkap rasanya bila belum mulai mencicipi berbagai makanannya. Beberapa kuliner Solo ternyata jadi makanan favorit Presiden Joko Widodo lho.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum deretan restoran favorit Presiden Jokowi. Berikut rangkumannya dari berbagai sumber.

1. Ayam Goreng Mbah Karto

Restoran pertama yang jadi favorit Presiden Jokowi adalah Ayam Goreng Mbah Karto. Ayam goreng ini memiliki cita rasa yang khas karena bumbunya diberi tambahan santan sehingga rasanya lebih gurih. Sambal dari restoran ini juga sangat lezat dan pas dipadukan dengan ayam goreng.

2. Soto Ayam Gading

Saat bertandang ke Solo, Presiden Jokowi selalu menyempatkan diri mampir ke warung Soto Ayam Gading yang menjadi favoritnya. Tak sendiri, Jokowi kerap menyantap soto ini bersama keluarganya.

Warung yang berada di Jalan Brigjen Sudiarto No. 75 Solo ini menyediakan hidangan makanan mulai dari Rp6.000.

3. Sate Kambing Bu Hj. Bejo

Tak banyak yang tahu kalau Presiden Jokowi ternyata menyukai sate kambing lho. Dia selalu makan sate kambing di restoran favoritnya yaitu Sate Kambing Bu Hj. Bejo.

Restoran ini berada di Jalan Sungai Sebakung No.10, Kedung Lumbu, Kec. Ps. Kliwon, Solo. Selain menjual sate kambing, ada juga menu lainnya seperti tongseng, sate buntel, sate daging, dan masih banyak lagi.