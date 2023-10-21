Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Restoran Favorit Presiden Jokowi di Solo, Wajib Coba!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |11:32 WIB
5 Restoran Favorit Presiden Jokowi di Solo, Wajib Coba!
Presiden Jokowi. (Foto: Ist)
A
A
A

SOLO baru saja masuk dalam deretan kota ternyaman dalam survei Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) 2022. Dalam survei bertajuk IAP Most Liveable Cities Index (MLCI) 2022, Solo mendapatkan nilai indeks 77. Solo menduduki peringkat pertama mengungguli kota tetangganya yaitu Yogyakarta.

Saat jalan-jalan ke Solo, tak lengkap rasanya bila belum mulai mencicipi berbagai makanannya. Beberapa kuliner Solo ternyata jadi makanan favorit Presiden Joko Widodo lho.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum deretan restoran favorit Presiden Jokowi. Berikut rangkumannya dari berbagai sumber.

 ayam goreng

1. Ayam Goreng Mbah Karto

Restoran pertama yang jadi favorit Presiden Jokowi adalah Ayam Goreng Mbah Karto. Ayam goreng ini memiliki cita rasa yang khas karena bumbunya diberi tambahan santan sehingga rasanya lebih gurih. Sambal dari restoran ini juga sangat lezat dan pas dipadukan dengan ayam goreng.

2. Soto Ayam Gading

Saat bertandang ke Solo, Presiden Jokowi selalu menyempatkan diri mampir ke warung Soto Ayam Gading yang menjadi favoritnya. Tak sendiri, Jokowi kerap menyantap soto ini bersama keluarganya.

Warung yang berada di Jalan Brigjen Sudiarto No. 75 Solo ini menyediakan hidangan makanan mulai dari Rp6.000.

3. Sate Kambing Bu Hj. Bejo

Tak banyak yang tahu kalau Presiden Jokowi ternyata menyukai sate kambing lho. Dia selalu makan sate kambing di restoran favoritnya yaitu Sate Kambing Bu Hj. Bejo.

Restoran ini berada di Jalan Sungai Sebakung No.10, Kedung Lumbu, Kec. Ps. Kliwon, Solo. Selain menjual sate kambing, ada juga menu lainnya seperti tongseng, sate buntel, sate daging, dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180494//kereta_cepat_whoosh-ucZW_large.jpg
6 Fakta Jokowi Sebut Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial hingga Reaksi Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180573//kabid_humas_polda_metro_jaya_brigjen_pol_ade_ary_syam_indradi-ptBd_large.jpg
Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Penyidik Libatkan 25 Ahli dan 117 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180416//jokowi-8zfG_large.jpg
Loyalis Jokowi Sebut Semua Kereta Api Cepat di Dunia Tidak Ada yang Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179919//purbaya-hyuW_large.jpg
Ketika Purbaya Tanggapi Jokowi soal Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial: Ada Betulnya Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179871//menkeu_purbaya-oveJ_large.jpeg
Jokowi Ungkap Whoosh Bukan Sekadar Laba, Purbaya: Ada Betulnya Juga Sedikit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement