Inara Rusli Luncurkan K-Fashion di JMFW 2024, Mimpi yang Terwujud!

INARA Rusli kini mencoba dunia hal baru, yakni menjadi desainer busana Muslim. Dia pun merasa beruntung karena bisa berkesempatan tampil di Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024, serta didukung oleh orang-orang di sekitarnya.

Ibu tiga anak itu akhirnya mulai memberanikan diri untuk masuk ke dalam fashion industri di Tanah Air. Dia mencoba dengan brand clothing line pertamanya yang dinamakan Inararusli.co.

Adapun inspirasi yang didapat, katanya, berdasarkan kegemarannya menonton drama Korea (drakor).

"Aku dari dulu suka nonton Drakor. Jadi, inspirasi semua pakaian yang aku rancang berasal dari situ. Jadi memang udah cita-cita dari dulu pengen punya clothing line sendiri, dan memang penggemarnya K-Fashion," kata Inara Saat ditemui di Jakarta Muslim Fashion Week 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten Jumat (20/10/2023).

Bertemakan 'Miraculous' yang menggambarkan pengalaman Inara Rusli bahwa setiap mimpi dan harapan itu harus terus dipertahankan dengan penuh keoptimisan karena keajaiban itu benar ada.

Untuk itu, pada setiap koleksinya, Inara memilih untuk menggunakan warna-warna cerah dan ceria dan memilih motif bunga sebagai salah satu elemen yang dipakai untuk merepresentasikan kehidupan.