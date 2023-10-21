Ivan Gunawan Ungkap Pentingnya Penampilan, Percaya Diri meski Tanpa Filter

PENAMPILAN bagi sebagian orang begitu penting. Maka tidak heran jika banyak yang melakukan perubahan meski dengan memakai filter.

Sayangnya, hal itu tidak berlaku bagi Ivan Gunawan. Desainer kondang yang dikenal di dunia hiburan Tanah Air itu mengaku selalu tampil percaya diri dalam kondisi apapun.

Terlebih lagi saat di depan kamera, dia tetap pede meski tanpa menggunakan filter.

"Ah gue mah dari dulu pede-pede aja, gak ada matinya. Depan kamera gini aja gue pede. Mungkin selebriti (lainnya) mulai takut ya, kalau enggak kenal filter. Tapi aku pede-pede aka," katanya saat ditemui di Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024, Indonesian Convention Exhibition (ICE) BSD, Banten, Jumat (20/10/2023).

Baginya, penampilan memang tetap nomor satu. Apalagi jika itu berhubuangan dengan koleksi desain yang akan ditampilkannya di event-event besar seperti JMFW 2024.