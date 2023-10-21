Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Bangga Kenalkan Ivan Gunawan Prive di JMFW, Igun: Aku Selalu Berpartisipasi Setiap Tahun

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |17:05 WIB
Bangga Kenalkan Ivan Gunawan Prive di JMFW, Igun: Aku Selalu Berpartisipasi Setiap Tahun
Ivan Gunawan bakal tampil di JMFW 2024. (Foto: Instagram)
A
A
A

DESAINER Ivan Gunawan dengan bangga memperkenalkan karya terbarunya di Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023 di Indonesian Convention Exhibition (ICE) BSD, Banten, Jumat (20/10/2023).

Kolkesi ini, katanya, pernah pula dia bawakan di London Fashion Week beberapa waktu lalu. Kini, dia mendapat kesempatan untuk memperkenalkan di event fesyen muslim tahunan ini.

"Alhamdulillah tadi aku presentasi koleksi dari Ivan Gunawan Prive yang pernah aku ikuti di London Fashion Week dan kali ini di Jakarta Muslim Fashion Week aku selalu berpartisipasi setiap tahunnya," kata Ivan Gunawan.

Ivan Gunawan pun mengaku tidak mengikuti tren yang ada. Dia lebih memilih personal style karena hal tersebut lebih memperlihatkan karakter dari dirinya sendiri. Mulai dari cutting-an hingga warna-warna yang dipilihnya mencerminkan kepribadiannya.

Ivan Gunawan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/194/3073786/jakarta_muslim_fashion_week-8C3h_large.jpeg
3 Koleksi Brand Ternama Meriahkan Jakarta Muslim Fashion Week 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/194/3035726/jakarta_muslim_fashion_week-t0D4_large.jpeg
250 Desainer Siap Ramaikan JMFW 2025, Highlight Sustainable Modest Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/21/194/2905763/inara-rusli-melenggang-santai-di-runway-jmfw-2024-pamer-karya-terbaru-RjiC4UxrWx.jpg
Inara Rusli Melenggang Santai di Runway JMFW 2024, Pamer Karya Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/21/194/2905548/jmfw-2024-mengukur-indonesia-jadi-kiblat-modest-fashion-dunia-BbbkZJrzWF.jpg
JMFW 2024, Mengukur Indonesia Jadi Kiblat Modest Fashion Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/194/2904704/6-rekomendasi-gaya-modest-kekinian-dari-runway-jmfw-2024-tampil-penuh-percaya-diri-qWLQSR4L1K.jpg
6 Rekomendasi Gaya Modest Kekinian dari Runway JMFW 2024, Tampil Penuh Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/194/2904374/9-jenama-modest-fashion-tampil-sebagai-pembuka-jmfw-jadi-barometer-busana-muslim-z4ZKk97iRG.jpg
9 Jenama Modest Fashion Tampil sebagai Pembuka JMFW, Jadi Barometer Busana Muslim
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement