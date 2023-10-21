Bangga Kenalkan Ivan Gunawan Prive di JMFW, Igun: Aku Selalu Berpartisipasi Setiap Tahun

DESAINER Ivan Gunawan dengan bangga memperkenalkan karya terbarunya di Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023 di Indonesian Convention Exhibition (ICE) BSD, Banten, Jumat (20/10/2023).

Kolkesi ini, katanya, pernah pula dia bawakan di London Fashion Week beberapa waktu lalu. Kini, dia mendapat kesempatan untuk memperkenalkan di event fesyen muslim tahunan ini.

"Alhamdulillah tadi aku presentasi koleksi dari Ivan Gunawan Prive yang pernah aku ikuti di London Fashion Week dan kali ini di Jakarta Muslim Fashion Week aku selalu berpartisipasi setiap tahunnya," kata Ivan Gunawan.

Ivan Gunawan pun mengaku tidak mengikuti tren yang ada. Dia lebih memilih personal style karena hal tersebut lebih memperlihatkan karakter dari dirinya sendiri. Mulai dari cutting-an hingga warna-warna yang dipilihnya mencerminkan kepribadiannya.